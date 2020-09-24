Muğla'da kadının darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kadının, tartıştığı kişi tarafından darbedildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'ndeki bir sitede oturan Arzu B. ile M.T. arasında önceki gün, iddiaya göre, araç parkı meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, kadını darbetti. Yere yığılan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırıya uğrayan Arzu B, gazetecilere, hiç tanımadığı kişinin önce kendisine küfrettiğini, sonra da darbedildiğini ileri sürdü.

Saldırının otopark meselesi yüzünden çıktığını belirten Arzu B, "Gözüme, başıma ve enseme vurdu sonra yere düştüm. Kendimi kaybedene kadar tekmeledi. Bana öldürürcesine vurdu. Hiç tanımadığım bir kişiydi. Sebebini ve nedenini bilemiyorum. Bu kişiden şikayetçiyim." diye konuştu.

Arzu B, olayın, yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla eşinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu sitenin eski yöneticilerinden birisi tarafından da yaptırılmış olabileceğini ileri sürdü.

Kızı Başak Zeynep B de annesini yerde kanlar içinde bulunca çok korktuğunu dile getirdi.

Öte yandan olay anı evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.