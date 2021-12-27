Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına, Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi ve Konya Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ortaklığıyla Türkiye genelinde ulusal kısa film ve belgesel yarışması düzenlenecek.

Konya Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Akgül, kısa film yarışmasının amacının Muhsin Yazıcıoğlu'nu gelecek nesillere tanıtmak ve unutturmamak olduğunu söyledi.

Ayrıca, iletişimle ilgilenen öğrencilerle, akademisyenler ve sinema alanındaki profesyonelleri Konya'da bir araya getirip ileriye yönelik ulusal bir doküman oluşturmayı amaçladıklarını belirten Akgül, "Toplumsal hafıza milletin değerlerini iletişim aracılığıyla kuşaklara aktarmak için önemli bir mecradır. Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir gönül ve fikir adamıdır. Bu açıdan toplumsal hafızaya katkı sağlamak sanat camiasının önemli işlevlerinden biridir. Kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum yapılarının, fikir aracılığıyla sanatsal alanda milli kültürün daha çok yer almasını sağlamaları için faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Türkiye'de kısa film ve belgesel alanında önemli bir altyapı oluşturulmuştur. Konya da bu konuda önemli şehirlerden biridir. Konya'da yaklaşık 150 bine yakın üniversite öğrencisinin de eğitim gördüğü düşünüldüğü zaman öğrencilere ve topluluklara ulaşacak önemli bir faaliyet olduğu gözlenmektedir. Kentte eğitim faaliyetinde bulunan beş üniversitenin öğrencilerinin bu faaliyete katılmaları hedeflenmektedir."

İnsan, kültür ve toplum konusunda kurmaca ile belgesel dalında filmlerin mücadele edeceği yarışmada alanla ilgili uzman kişilerden oluşan ön eleme jürisi filmleri izleyecek.

Kısa film yarışması için kurmaca ve belgesel dalında başvurular 4 Nisan 2022'ye kadar yapılabilecek.

Jüride Osman Sınav gibi isimlerin de yer alacağı yarışmanın şartnamesine www.iktfilmyarismasi.com adresinden ulaşılabilecek.