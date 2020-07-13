Son dakika haberi... Muş'ta kano sporcularından 15 Temmuz gösterisi - Son Dakika

Son dakika haberi... Muş'ta kano sporcularından 15 Temmuz gösterisi

Son dakika haberi: Muş'ta kano sporcularından 15 Temmuz gösterisiMUŞ'ta, kano sporcuları ve antrenörleri, Murat Nehri'nde ay yıldızlı bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenledi.

Muş'ta kano sporcularından 15 Temmuz gösterisi

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı

MUŞ'ta, kano sporcuları ve antrenörleri, Murat Nehri'nde ay yıldızlı bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte sporcular, hain kalkışmayı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söylediler.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen destansı mücadelenin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı. Muş'ta kano sporcuları ve antrenörleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir etkinlik düzenledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kano sporcuları, Tarihi Selçuklu Köprüsüne dev bayrak ve 15 Temmuz gecesinin simgesi haline gelen Ömer Halis Demir ile tüm şehitlerin yer aldığı pankartlar astı.

Murat Nehri'nin serin sularında ay yıldızlı bayraklar dalgalandıran sporcular, ayrıca şehirlerin yer aldığı pankartı asker selamı ile selamladı.

Kanocuların Murat Nehri'nde ay yıldızlı bayraklarla gösterileri ise renkli görüntülere sahne oldu. Hep birlikte 15 Temmuz hain kalkışmasını unutmadıklarını ve unutmayacakları mesajları verdiler.

Murat Nehri, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Muş'ta kano sporcularından 15 Temmuz gösterisi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:35 Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:38 Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 14:04 İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı
15:35
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 16:47:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Muş'ta kano sporcularından 15 Temmuz gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]