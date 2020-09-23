Son dakika haberi: New York'taki ünlü opera evi Kovid-19 nedeniyle tüm sezon kapalı kalacak - Son Dakika

ABD'deki New York şehrinin kültür ve sanat sembollerinden Metropolitan Opera Evi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapılarını Eylül 2021'e kadar açmama kararı aldığını duyurdu.

Lincoln Merkezi'nde bulunan ve "The Met" olarak da bilinen Opera Evi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından dolayı 2020-2021 sezonu boyunca kapılarının sanatseverlere kapalı kalacağı belirtildi.

137 yıllık tarihinde ilk kez bu şekilde bir kriz ile karşı karşıya kalındığı vurgulanan açıklamada, salgından dolayı şimdiye kadar 150 milyon dolardan fazla gelir kaybı yaşandığına işaret edildi.

Yaklaşık 3 bin 850 kişilik oturma kapasitesi ile dünyanın en büyük repertuar opera binası olan The Met, Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı Mart ortasından beri kapalı tutuluyordu.

Opera binasındaki yaklaşık 1000 çalışanın da nisandan bu yana ücretsiz izinde olduğu kaydedildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son verilere göre, New York 485 binden fazla vaka sayısı ile ABD genelinde 4'ncü, 33 binden fazla can kaybı ile de ilk sırada yer alıyor.