Son dakika haberi... ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ, ARDINDAN EŞİNİ SİLAHLA YARALADI - Son Dakika
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Son dakika haberi... ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ, ARDINDAN EŞİNİ SİLAHLA YARALADI

04.04.2022 22:31

Bir son dakika haberine göre SİVAS'ta E.Ş. (34), önce husumetlisi R.B.'yi (28) ardından eşi H.Ş.'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı.

SİVAS'ta E.Ş. (34), önce husumetlisi R.B.'yi (28) ardından eşi H.Ş.'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Huzur Mahallesi Özbelsan TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre E.Ş., aralarında husumet bulunan R.B. ile karşılaştı. E.Ş. yanında bulunan tabanca ile R.B.'ye ateş açarak bacaklarından yaraladı. R.B. olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan E.Ş., Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan evine geldi. Burada da tartıştığı eşi H.Ş.'yi aynı tabanca ile bacağından ve kasığından yaraladı. Yaralı halde evden çıkarak cadde üzerinde yardım isteyen H.Ş.'yi yoldan geçen bir araç sürücüsü alarak yakındaki Alibaba Polis Merkezi'ne bıraktı. Polis merkezinde yapılan ilk müdahalenin ardından H.Ş., ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan E.Ş.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Son dakika haberi... ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ, ARDINDAN EŞİNİ SİLAHLA YARALADI
Son dakika haberi... ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ, ARDINDAN EŞİNİ SİLAHLA YARALADI
Son dakika haberi... ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ, ARDINDAN EŞİNİ SİLAHLA YARALADI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ, ARDINDAN EŞİNİ SİLAHLA YARALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ, ARDINDAN EŞİNİ SİLAHLA YARALADI - Son Dakika
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