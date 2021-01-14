Son dakika haberi... Ordu'da kaza sonrası otomobil alev topuna döndü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Ordu'da kaza sonrası otomobil alev topuna döndü: 1 ölü, 2 yaralı

4 aracın çarpıştığı kazada araçlardan birisi yandı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 aracın çarpıştığı trafik kazasında araçlarda yangın çıktı, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Fatsa-Samsun karayolu, Dolunay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 otomobil, bir cip ve otobüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlardan ikisi alev alarak yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri yanan araçları söndürürken, yaralı olan Celal Kır ve Osman Keskin, 112 ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Trafiğin geçici olarak kontrollü sağlandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.