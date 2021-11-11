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Son dakika haberi: Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için yatırımcılar sıra bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için yatırımcılar sıra bekliyor

11.11.2021 09:28
Son dakika haberi: Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için yatırımcılar sıra bekliyor

Son dakika habere göre DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 4'üncü organize sanayi bölgesinin de dolmasının ardından yatırımcıların yoğun yer talebinde bulunduklarını belirterek, "Gelen yatırım taleplerini karşılamak için organize sanayi bölgemizde 5'inci genişleme alanı ile ilgili...

DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 4'üncü organize sanayi bölgesinin de dolmasının ardından yatırımcıların yoğun yer talebinde bulunduklarını belirterek, "Gelen yatırım taleplerini karşılamak için organize sanayi bölgemizde 5'inci genişleme alanı ile ilgili çalışmalara başladık. Bunun 3 sebebi var; huzur ve güven ortamının oluşması, genç nüfus ve Diyarbakır'ın 6'ncı teşvik bölgesinde olması" dedi.

Diyarbakır, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yatırımcıların gözdesi haline geldi. Organize sanayi bölgesinin 1'inci, 2'nci ve 3'üncü etapları dolunca 2020'de 4'üncü etap da yatırımcılara tahsis edildi. OSB'nin 4'üncü etabı, bu yılın ilk 6 ayı içinde doldu. Yatırımcıların yoğun talebi üzerine OSB'nin 5'inci etabı için çalışmalara başlandı. Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Karaloğlu, dışarıdan da çok sayıda yatırımcının Diyarbakır'a gelmek istediğini belirterek, organize sanayi bölgesinin 5'inci genişleme bölgesini hızlıca hayata geçirmeyi planladıklarını, yer talep eden sanayicileri Diyarbakır'dan boş çevirmek istemediklerini söyledi.

Diyarbakır'da pozitif hava olduğuna, çok ciddi yatırım ikliminin oluştuğuna dikkat çeken Karaloğlu, "Dışarıdan da çok sayıda yatırımcı Diyarbakır'a gelmek istiyor. Biz 1'inci organize sanayi bölgesindeki 4'üncü genişleme alanımızı doldurduk. 5'inci genişleme alanının sürecini hızlandırmayla ilgili bir toplantı yaptık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız Organize Sanayi Bölgeler Genel Müdürü'müzle de bir telefon görüşmesi yaptık. İnşallah Diyarbakır 1'inci organize sanayi bölgesinin 5'inci genişleme bölgesini de hızlı bir şekilde hayata geçirip, yer talep eden sanayicilerimizi Diyarbakır'dan boş geri çevirmek istemiyoruz. Çok sayıda şu anda başvuru var, onun için de acele ediyoruz. Biliyorsunuz Karacadağ OSB'de de yılbaşından sonra tahsislere başlayacağız, orada da müracaatlar ve bekleyenler var. Tekstil OSB'de de genişleme dosyamızı bakanlığa gönderdik, orada da bir genişleme yapacağız. Her gün yeni yatırımcı Diyarbakır'a geliyor, bizlerden yer istiyorlar, biz de sanayicimizin önünün açmak için devlet olarak kurumlar olarak gayret sarf ediyoruz" diye konuştu. 'HER ŞEYİN ANAHTARI HUZUR VE GÜVEN'Yatırımcıların Diyarbakır'a ilgisinin 3 temel nedeni olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Yatırımcının ilgisinin en büyük sebebinin Diyarbakır'ın yakalamış olduğu huzur ve güven, yatırımcıyı yatırım yapmaya teşvik ediyor. İkincisi, 6'ncı bölge olması, 6'ncı bölge avantajları ve verilen teşvikler çok önemli. 3'üncüsü de insan gücü, Diyarbakır'ın genç nüfusu, çalışkan insanı. Birinci organize sanayi bölgemizde 11 binin üzerinde çalışanımız var ve çalışan 242 fabrika var, inşaatı devam edenler de var. Diyarbakır'da artık çok önemli bir sanayi kültürü gelişiyor, sanayi sektörü ciddi bir gelişme içerisinde. Önümüzdeki dönem Diyarbakır, sanayi noktasında daha önemli yerlere, iş insanlarımızla, müteşebbislerimizle beraber gelmiş olacak" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, OSB'nin 5'inci genişleme etabı için Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Borsa Başkanı Engin Yeşil ve yatırımcı kurum müdürleriyle birlikte Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde toplantı da gerçekleştirdi.


Son dakika haberi: Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için yatırımcılar sıra bekliyor
Son dakika haberi: Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için yatırımcılar sıra bekliyor
Son dakika haberi: Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için yatırımcılar sıra bekliyor
Son dakika haberi: Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için yatırımcılar sıra bekliyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için yatırımcılar sıra bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için yatırımcılar sıra bekliyor - Son Dakika
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