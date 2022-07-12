Son dakika haberi | Osman Kavala: "Aihm Kararının Baskı Altındaki Yargı Mensuplarına Güç Vereceğine İnanıyorum"

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan tutuklu iş insanı Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararıyla ilgili "Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur. Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum" açıklaması yaptı.

AİHM, dün Osman Kavala'ya ilişkin kararında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AHİS) 46. maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi. Osman Kavala, karara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kavala'nın açıklaması şöyle:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019'da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hala devam ettiğini hükme bağladı.

Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur. Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum."

KAVALA'YA 7 BİN 500 EURO MAHKEME MASRAFI ÖDENMESİNE HÜKMEDİLDİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019'da verdiği 'serbest bırakılmalı' kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46. maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi. Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesine hükmedildi.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

Büyük Daire'nin ihlal kararı 16'ya 1 olmak üzere oy çokluğu ile alındı. Karardaki tek karşı oyu Türk hakim Saadet Yüksel kullandı. Yüksel, karara ilişkin görüşünde Osman Kavala davasında 2019 yılında verilen 18'inci maddenin ihlali kararına katılmadığı için bugün verilen karara da katılmadığını belirtti.

BERAAT ETTİĞİ SUÇTAN TUTUKLANMIŞTI

18 Şubat 2020'de Gezi Parkı davasında beraat eden Kavala, cezaevinden çıkamadan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendirildiği davadan gözaltına alınmış ve 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Nisan 2022'de görülen karar duruşmasında Kavala, daha önce beraat ettiği suçlamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış; tutuklu bulunduğu 'casusluk' suçlamasından ise beraat etmişti.