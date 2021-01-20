Son dakika haberi: (Özel haber) Dr. Utku Erdem Özer: "Hem hastam iyileşti hem ülkemiz madalya kazandı" - Son Dakika

Son dakika haberi: (Özel haber) Dr. Utku Erdem Özer: "Hem hastam iyileşti hem ülkemiz madalya kazandı"

20.01.2021 11:30

Son dakika spor haberine göre - (Özel haber) Dr. Utku Erdem Özer: "Hem hastam iyileşti hem ülkemiz madalya kazandı" Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Utku Erdem Özer, sakatlığı bulunan iki olimpik sporcuyu ameliyat edip tedavisini tamamladıklarının altını çizerek, "Hem hastam iyileşti hem ülkemiz madalya kazandı" dedi.

- (Özel haber) Dr. Utku Erdem Özer: "Hem hastam iyileşti hem ülkemiz madalya kazandı"

İSTANBUL - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Utku Erdem Özer, sakatlığı bulunan iki olimpik sporcuyu ameliyat edip tedavisini tamamladıklarının altını çizerek, "Hem hastam iyileşti hem ülkemiz madalya kazandı" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Utku Erdem Özer, korona virüs salgınında hastalığa yakalanan sporcuların izlemesi gereken yol ve dikkat etmeleri durumlar hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgınının profesyonel sporcuların yaşantısını etkilediğini aktararak, "Çok fazla sporcu, futbolcu, amatör, profesyonel sporcular hastalığı geçirdi. Ağır geçirenler de var. Genellikle yüzde 95'in üzerinde hafif geçiriyorlar. Sporcular bunu kolay atlatıyor ama çok iyi iron man koşan, çok iyi futbolcu, bisikletçi olan sporcuların yoğun bakımlık olduğunu dahi biliyorum. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Sporcu neye dikkat edecek? Bir grip tarzı bir hastalık geçirdiğimizde sporcu bize 'Hocam ne zaman başlayayım' diye sorardı. Biz klasik olarak kendini ne zaman antrenmana iyi hissediyorsan ekstra bir yorgunluğun yoksa başla derdik. Covid böyle değil. Covid bir grip değil, bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi düşünmemeliyiz. Bambaşka bir hastalık. Çok sinsi seyredebiliyor. Özellikle burada vurgulamak istediğim kalp kasını ve kalp zarını miyokart ve miyokardit yapabiliyor. Bunu göğüs ağrısı yapmadan da yapabiliyor. Yüksek efor isteyen sporlarda teknik yapılan sporlarda dahi sporcuların mutlaka korona virüs geçirmişse negatife döndükten sonra 1-2 hafta beklemelerini öneriyorum. Zatürre olmuşlarsa bunu 4 haftaya çıkarıyoruz. Şayet zatürre olmuşsa göğüs ağrısı varsa daha detaylı inceleme gerekliliği var. PCR testi negatif olduktan sonra eğer zatürre olmamışlarsa 1-2 hafta mutlaka istirahat veriyoruz. Ondan sonra da yine kontrollere devam ediyoruz. Ek bir şey yaptırmıyoruz. Ama yüksek eforluysa önerim bir kardiyolog muayenesi. Eğer zatürre olmuşsa daha komplike bir hastalık geçirmiş demektir burada mutlaka 4 hafta istirahat sonra bir ekokardiyografi ile göğüs ağrısı yakınması olmasa dahi baktırıyoruz. Azcık şüpheniz varsa atlattıktan sonra kardiyoloji muayenesi ekokardiyografi ile değerlendirmeyi öneriyoruz. Göğüs ağrısı varsa kalp tutulumu var demektir. Bu yüzden kardiyoloji ile yakından takip edilmesi gerekiyor. Bunlar sporda daha önemli. Marttan beri herkes çok sıkıldı. İnsanlar hasta halde spor yapmaya çalışıyor. Bunun sonucu olarak çok iyi atletler ölü bulunuyorlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sinsi bir kalp kası tutulumu miyokart veya kalp zarı tutulumu yapabilir. Basit bir kontrolle anlaşılacak bir şey. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız lütfen spor yapmayın" şeklinde konuştu.

"Hem hastam iyileşti hem ülkemiz madalya kazandı"

Dr. Özer, sakatlığı bulunan iki olimpik sporcuyu ameliyat edip, tedavisini tamamladıktan sonra madalya aldıklarını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Biri karatecimiz biri tekvandocumuz. Her turnuvada bayrağımızı yüksekte taşıyan 2 sporcumuz. İkisi de çok şanslıyız ki kadın. Çok özel kadınlar. Birinde menüsküs yırtığı vardı. Olimpiyat senesinde çok şüphe etti. Antrenmanlarda çok zorlanmaya başladı. Çok yakın takip ettim. Oturup konuştuk ve bu şekilde gitmeyecek dedik. Daha büyük bir yırtığa dönecek. Ameliyat olmazsan belki olimpiyatı da kaçıracaksın dedik. İkna oldu. Menüsküs ameliyatını yaptık. Çok hızlı fizyoterapi ve iğne tedavisi ile yakın takip ile yaklaşık 2 ay sonra Avrupa Şampiyonası'na katıldı ve gümüş madalya ile bizi gururlandırdı. Bundan büyük gurur sevinç olamaz. Hem hastam iyileşti hem ülkemiz madalya kazandı. İkinci hastamız karateci. Uzun zamandır karateye özgü kalçada bir sıkışma sendromları çok olur buna bağlı bir kıkırdak hasarı vardı. O da ağrılı bir şekilde antrenmanlara devam ediyordu. Ona bir kök hücre planladık. Bunun sonucunda ağrıları kesildi. Şu an ağrısız antrenmanlarını yapabiliyor. Bu yıl olimpiyatlarda madalya ümitlerimizden biri. Her ikisi için de çok sevinçliyim. Sporcu olduğum için onları çok iyi anlıyorum. Ameliyat olsalar acaba dönemem mi diye düşündüler. Bazı ameliyatların iyileşme süreçleri uzun oluyor. Bazen sporcuyu 1 yıl geriye döndürüyor. Bu 2 sporcuda bunları yaşamadık. Hatta birisi yakında bir turnuvada madalya aldı ve ikisi de olimpiyatlara hazırlar."

Son dakika haberi: (Özel haber) Dr. Utku Erdem Özer: Hem hastam iyileşti hem ülkemiz madalya kazandı
Son dakika haberi: (Özel haber) Dr. Utku Erdem Özer: Hem hastam iyileşti hem ülkemiz madalya kazandı
Son dakika haberi: (Özel haber) Dr. Utku Erdem Özer: Hem hastam iyileşti hem ülkemiz madalya kazandı
Son dakika haberi: (Özel haber) Dr. Utku Erdem Özer: Hem hastam iyileşti hem ülkemiz madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı, Koronavirüs, Grip, Kalp, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: (Özel haber) Dr. Utku Erdem Özer: 'Hem hastam iyileşti hem ülkemiz madalya kazandı' - Son Dakika Spor


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