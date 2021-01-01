Son dakika haberi... Öztiryakiler, ABD ordusu dahil 23 ülkeye askeri lojistik ürün temin ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Öztiryakiler, ABD ordusu dahil 23 ülkeye askeri lojistik ürün temin ediyor

01.01.2021 16:11
Son dakika haberi... Öztiryakiler, ABD ordusu dahil 23 ülkeye askeri lojistik ürün temin ediyor, System.String[]

Son dakika haber: Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztiryaki, "Hayallerimize sınır koymuyoruz.

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztiryaki, "Hayallerimize sınır koymuyoruz. Bugün ABD ordusu dahil 23 ülkenin askeri lojistik ürünlerini temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztiryakiler'den yapılan açıklamada, 1.300 kişiye istihdam sağlayan şirketin, endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 5 bin çeşit ürün yelpazesine sahip olduğu ve ürettiğinin yüzde 60'ını ihraç ettiği anımsatıldı.

Şirketin, Türkiye'nin ilk yerli hızlı tren projelerinin mutfak ekipmanlarını temin ettiği hatırlatılan açıklamada, ABD ordusu dahil 23 ülkenin askeri lojistik ürünlerinin üretilip ihraç edildiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşleri yer alan Yusuf Öztiryaki, şirketin savunma sanayisinde yaptığı ciddi atılımların karşılığını aldığını belirterek, endüstriyel mutfak ürünleri özelinde uzun süredir TSK'nın ana tedarikçilerinden olduklarını bildirdi.

Askeri yaşam üniteleri alanında 2005'ten beri üretim ve ihracat yaptıklarını kaydeden Öztiryaki, şu bilgileri verdi:

" Malezya'ya 2009'da 10 adet sahra mutfağı gönderdik. Rus ordusu için Sibirya'da taşınabilir kamp kurduk. Bu projede çamaşırhane, mutfak, duş ve tuvalet ürünleri tasarlayıp ihraç ettik. Bugün 23 ülkeye askeri lojistik destek ürünleri temin ediyoruz. Mutfak, çamaşır, bulaşık, ekmek, su arıtma, sağlık üniteleri, kumanda üniteleri ve lojistik ürünlerde dünyada rakibimiz yok demek yanlış olmaz. Söz konusu ürünler yüzde 100 oranında Türk mühendislerimizin tasarımı ve kendi yerli üretimimizdir."

"Hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını 150'ye çıkarmak"

Yusuf Öztiryaki, şirketin kısa ve orta vadedeki hedeflerinden bahsederek, 130 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, bu rakamı 150'ye çıkarma hedeflerini bulunduğunu, salgın sürecinde TL bazında cirolarını artırdıklarını anlattı.

Dünyada ulaşamadıkları bölgenin bulunmadığını aktaran Öztiryaki, "İşin özünde insanlarda güven sağlamak ve en önemlisi marka olmak var. Japon ortağımız da kendi sektöründe dünyanın en büyük üçüncü şirketi." ifadelerini kullandı.

Öztiryaki, şirketin 10 milyon dolar yatırımla yıllık 30 bin adet sanayi tipi buzdolabı üretecek fabrikayı hizmete alacağını belirterek, " Çorlu'daki fabrika 200 kişiye ek istihdam sağlayacak. Endüstriyel buzdolabı sektöründeki varlığımızı pekiştirmeyi ve daha fazla ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Öztiryakiler Madeni Eşya, Yönetim Kurulu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Öztiryakiler, ABD ordusu dahil 23 ülkeye askeri lojistik ürün temin ediyor - Son Dakika Ekonomi


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