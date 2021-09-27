Üye Girişi
Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti

27.09.2021 13:00
Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika habere göre SOSYAL medyada paylaştığı görüntüyle koronavirüs tedbirlerini eleştirdikten sonra görevden uzaklaştırılan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut (64), yaşamını yitirdi.

SOSYAL medyada paylaştığı görüntüyle koronavirüs tedbirlerini eleştirdikten sonra görevden uzaklaştırılan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut (64), yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu öne sürerek soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, mayıs ayında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Akbulut'un Bursa Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören babası Muammer Akbulut ise dün hayatını kaybetti.  Muammer Akbulut'un cenazesi, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Camii'nde dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti

Cumhuriyet Savcısı, Muammer Akbulut, Viranşehir, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gol yemediği her maç için fidan bağışlama sözü veren Muslera, kariyerinin en kötü zamanını geçiriyor 14:01 Gol yemediği her maç için fidan bağışlama sözü veren Muslera, kariyerinin en kötü zamanını geçiriyor Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı 12:54 Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Çin'de 12:31 Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı
İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu 12:06 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar 11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı 11:15 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı 10:54 Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak 10:38 Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak

Son Dakika Haberleri
14:01 Gol yemediği her maç için fidan bağışlama sözü veren Muslera, kariyerinin en kötü zamanını geçiriyor
13:59 Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Federal Meclis'e girmeye hak kazandı
12:54 Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı
12:34 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı
12:29 Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları
12:17 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı
12:13 İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu
12:09 Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün
11:58 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı
11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar
Gelin almaya gittiği binanın bahçesinde 70 bin liralık altın buldu! Bulduğu sahibine elleriyle verdi Gelin almaya gittiği binanın bahçesinde 70 bin liralık altın buldu! Bulduğu sahibine elleriyle verdi         
14:03
Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Federal Meclis'e girmeye hak kazandı Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Federal Meclis'e girmeye hak kazandı         
13:59
11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı         
12:35
Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı         
12:18
Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi         
11:57
Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesine ilişkin aranan hükümlü yakalandı         
11:23
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Çuvala koyup denize atmışlar El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Çuvala koyup denize atmışlar         
11:09
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, tamı tamına 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, tamı tamına 7 milyon TL kazanacak         
08:35
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 14:07:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Pandemi tedbirlerini eleştiren savcının babası, koronadan hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement