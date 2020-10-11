Son dakika haberi... PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert anıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert anıldı

11.10.2020 17:24
Son dakika haberi... PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert anıldı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert, kabri başında anıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert, kabri başında anıldı.

AK Parti Dicle İlçe Başkanlığı görevini yürütürken 10 Ekim 2016 tarihinde Hani yolu üzerindeki iş yerinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Deryan Aktert için anma programı düzenlendi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve çok sayıda kişi, Aktert'in kabrini ziyaret etti. Anma programında şehit Deryan Aktert için dualar okundu. Şehit Aktert'in oğlu Deniz Aktert, başsağlığı dileklerini kabul etti.

Anma töreni Akter'in mezarı başında duaların edilmesi ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi... PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert anıldı
Son dakika haberi... PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert anıldı
Son dakika haberi... PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert anıldı
Son dakika haberi... PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert anıldı

AK Parti, Şehit, Dicle, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... PKK'lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert anıldı - Son Dakika

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