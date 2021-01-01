Son dakika haberi... Polis, yaşlı kadını karanlıktan kurtardı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik faturası borcunu ödeyemeyen yaşlı kadının imdadına polis yetişerek, kadını karanlıktan kurtardı.

Tarsus'ta Reşadiye Mahallesi 3033 sokaktaki bir evde ikamet eden Gülay Başer (77) isimli yaşlı kadının, borcu nedeniyle elektriği kesildi. Yaşlı kadının elektriğinin kesildiğini öğrenen polis memurları, kendi aralarında 320 TL para toplayıp, yaşlı kadının elektrik faturasını yatırıp borcunu ödediler. Polis memurları Hatice Yıldırım Yılmaz ve Esra Tapan, yetkililerle irtibat geçerek, borcun ödendiğini belirterek yaşlı kadının elektriğini açtırdılar.

Yalnız yaşayan Gülay Başer adlı yaşlı kadın, duygulu anlar yaşarken, polislere teşekkür etti. - MERSİN