Adana'da polis, 15 Temmuz şehidi Ahmet Oruç'un kızının doğum gününü kutladı - Son Dakika

Adana'da toplum destekli polisler, 15 Temmuz şehidi Ahmet Oruç'un kızı Hifa Oruç'un doğum gününü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gökbaşı'nda ikizi Mehmet Oruç ile birlikte şehit olan Ahmet Oruç'un 5 yaşına giren kızı Hifa'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Polisler, anne Emine Oruç'u yalnız bırakmayarak doğum günü pastasını kestikleri Hifa'ya hediyeler verdi.