Son dakika haberi... Ruh Sağlığı Derneğinden "Koronavirüs Salgınının Ruh Sağlığına Etkileri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Ruh Sağlığı Derneğinden "Koronavirüs Salgınının Ruh Sağlığına Etkileri" açıklaması Açıklaması

10.10.2020 13:45
Son dakika haberi... Ruh Sağlığı Derneğinden

Son dakika haberine göre Ruh Sağlığı Derneği, salgın sürecini ruh sağlığı açısından en az hasarla atlatmak için sağlığı korumak adına kişisel önlemlerin alınması, hayatın devam ettiği gerçeğinden hareketle psikolojik sağlamlığın korunması ve gerekirse uzman yardımı alınması gerektiğini belirtti.

Ruh Sağlığı Derneği, salgın sürecini ruh sağlığı açısından en az hasarla atlatmak için sağlığı korumak adına kişisel önlemlerin alınması, hayatın devam ettiği gerçeğinden hareketle psikolojik sağlamlığın korunması ve gerekirse uzman yardımı alınması gerektiğini belirtti.

Dernekten, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yapılan "Koronavirüs Salgınının Ruh Sağlığına Etkileri" başlıklı açıklamada, insanlığın mart ayından beri salgınla yaşamaya çalıştığı ifade edildi.

Bu süreçte insanların önce bu ölümcül virüsten çok korktukları belirtilen açıklamada, bilinmeyen durumların insanda yaratılış gereği korku yarattığı, daha sonra hakkında bilgi sahibi oldukça ona göre bir baş etme becerisi geliştirildiği, salgınla ilgili ilk tepkilerin de korku ve kaygı olduğu anlatıldı.

Ölümlülüğü bu kadar yakın ve somut şekilde görmenin tüm insanları tehdit edici bir durum haline geldiğine işaret edilen açıklamada, kaygı düzeyi yüksek insanların bundan ruhsal olarak daha fazla etkilendiği vurgulandı.

"İkinci dalga söylentileri insanları ilk zamanlardaki kadar korkutmuyor"

Bunların sonucunda ortaya çıkan kaygı bozuklukları ve depresyon gibi ruhsal hastalıkların şiddetinin azalmakla birlikte hala devam ettiği aktarılan açıklamada, "Ancak şimdi insanlar karşılarındaki bilinmeyen ancak ölümcül virüsü daha iyi tanıyorlar. Testler geliştirildi. Artık şüphenin ötesinde PCR ve antikor testleri ile virüsün etkilerini daha hızlı yakalıyor ve önlem alabiliyoruz. Aşı çalışmaları başladı. Yani artık baş etmeyi öğrendik. Buda ilk zamanki korkuyu ve kaygıyı azalttı. 'İkinci dalga' söylentileri insanları ilk zamanlardaki kadar endişelendirmiyor ve korkutmuyor." ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüse karşı geliştirilen tepkilerin iki farklı şekilde görüldüğü kaydedilen açıklamada, bazılarının "Bana bir şey olmaz." diyerek inkar yoluna gittikleri, ancak yakınlarında bu hastalığa yakalanan veya hayatını kaybedenleri görünce inandıklarını, bir kısmının da durumu felaketleştirerek daha fazla korku ve kaygıya kapıldıkları ve evlerinden çıkmadıkları anlatıldı.

"Salgın sürecini en az hasarla atlatmak için psikolojik sağlamlık korunmalı"

Açıklamada, insanlar bu süreçte cenaze töreni veya taziye için bir araya gelerek sosyal destek ihtiyaçlarından da mahrum kaldıkları, bu durumun ileride kişinin travma ya da gecikmiş yas yaşamasına neden olabileceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Salgın sürecini ruh sağlığı açısından en az hasarla atlatmak için sağlığı korumak adına kişisel olarak önlemler alınmalı. Hayatın devam ettiği gerçeğinden hareketle psikolojik sağlamlık korunmalı. Gerekirse uzman yardımı alarak süreç takip edilmeli." önerilerinde bulundu.

Bu süreçte psikolojik yardım talebinin arttığına işaret edilen açıklamada, destek taleplerinin online ya da kişinin talebine göre yüz yüze olarak karşılandığı aktarıldı.

Koronavirüs, Ruh Sağlığı, Yaratılış, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ruh Sağlığı Derneğinden 'Koronavirüs Salgınının Ruh Sağlığına Etkileri' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay'da yanan evine koşmaya çalışan kadın güçlükle ikna edildi Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yayın tarihi belli oldu Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü
Konsol oyunu oynayan Mbaye Diagne, kendisini Falcao'yla çift forvet oynattı Konsol oyunu oynayan Mbaye Diagne, kendisini Falcao'yla çift forvet oynattı         
14:44
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısının dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısının dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
Polisten kaçmak için farlarını söndüren alkollü sürücü, karanlık sokakta bir yayayı öldürdü Polisten kaçmak için farlarını söndüren alkollü sürücü, karanlık sokakta bir yayayı öldürdü         
12:52
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu         
10:51
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz ile Akdeniz arası 6 saate inecek         
08:54
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 14:51:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Ruh Sağlığı Derneğinden "Koronavirüs Salgınının Ruh Sağlığına Etkileri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei