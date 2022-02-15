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Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

15.02.2022 16:07
Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberi... Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı 'Dmitry Rogachev' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı 'Dmitry Rogachev' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 14.40'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçen savaş gemisi, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Karadeniz'e doğru ilerleyen savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti. Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi ve bir denizaltı da Karadeniz'e doğru yol almıştı.

(Utku Yaşar Cüce/ İHA)

Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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