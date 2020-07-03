Son dakika haberi... Safranbolu'da karantina altındaki mahallede vatandaşlara gıda yardımı yapıldı
Son dakika haberleri... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan mahallede vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan mahallede vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.
Safranbolu Belediyesi ve Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu, karantina altında bulunan İsmetpaşa Mahallesi'ndeki vatandaşlara kumanya desteğinde bulundu.
Safranbolu Emniyet Müdürlüğünün de destek verdiği çalışmada kumanyalar Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ve Türk Kızılay tarafından sağladı.
Kumanya dağıtımını ise Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:01 Kaynak: AA
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