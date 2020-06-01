Son dakika haberi! Sakarya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 2 tutuklama - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.T., Ö.T., C.T., N.T. ve E.T. isimli şahıslar, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan İ.K.'nin evine sopalar ile giderek, İ.K., Ş.K. ve E.K.'yi darp etti. İ.K ve Ş.K.'nin tabanca ve pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu 36 yaşındaki Cengiz Tenkoğlu ve E.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıdan Cengiz Tenkoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İ.K. ve Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA