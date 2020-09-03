Son dakika haberi... Samsunspor'un hazırlık maçına koronavirüs engeli

Yılport Samsunspor'un 1922 Konyaspor ile bugün oynayacağı hazırlık maçı, iki ekipte de koronavirüs vakaları görülmesi nedeniyle iptal edildi.

TFF 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor ile TFF 2'nci Lig'de yer alan 1922 Konyaspor arasında Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda bugün saat 18.00'de oynanacak hazırlık maçının, iki ekipte de koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Maç öncesi yapılan koronavirüs testlerinde, 1922 Konyaspor takımından 5 futbolcu ile Samsunspor'da 3 idari personelin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.