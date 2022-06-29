Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun Osmanbey Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Moğul idaresindeki 06 BEB 737 plakalı Hyundai marka otomobil, yön tabelasına çarptı. Meydana gelen feci kazada Mustafa Moğul olay yerinde hayatını kaybederken Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur isimli kadın kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralı olarak kurtulan sürücü Mehmet Ali Moğul'un Harran Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da korkunç kaza: 3 ölü - Son Dakika

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