Şanlıurfa'da korkunç kaza: 3 ölü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, bir kişi yarandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun Osmanbey Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Moğul idaresindeki 06 BEB 737 plakalı Hyundai marka otomobil, yön tabelasına çarptı. Meydana gelen feci kazada Mustafa Moğul olay yerinde hayatını kaybederken Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur isimli kadın kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralı olarak kurtulan sürücü Mehmet Ali Moğul'un Harran Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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