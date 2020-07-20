Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi - Son Dakika

Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'da, termometreler 43 dereceyi gösterirken, uzmanlar ise dışarı çıkacak vatandaşları tehlikelere karşı uyardı.

ŞANLIURFA'da, termometreler 43 dereceyi gösterirken, uzmanlar ise dışarı çıkacak vatandaşları tehlikelere karşı uyardı.

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Çöl sıcaklığının etkisi altında kalan Şanlıurfa'da, termometreler bugün 43 dereceyi gördü. Sıcakların etkisinden korunmak isteyenler, kent merkezindeki parklar ile Balıklıgöl'de gölge alanları tercih etti. Sıcak havadan etkilenen çocuklar ise parklarda bulunan çeşmelerde başlarını sık sık yıkayarak serinlemeye çalıştı.

İç Hastalıkları Uzmanı Ahmet Özgür Köylü, kalp hastaları, tansiyon ve şeker hastalarının 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmalarının tehlikeli olduğunu belirtti. Bölgede son dönemlerde sıcaklıkların 45-50 dereceyi bulduğunu söyleyen Köylü, "Bu dönemde özellikle kalp hastaları, tansiyon ve şeker hastalarının sokağa çıkış saatlerini düzenlemesi gerekiyor. Çünkü bu hastalar sıcak saatlerde çıktıkları vakit hem tansiyon düşmeleri hem fenalaşma hem kalp krizi ve çeşitli risklere sahip. Hastaların bu dönemde ilaçlarını da düzenli kullanmaları ve bol bol su tüketmelerini çünkü bu sıcaklıklarda vücutlarda çok sıvı kaybı oluyor. Koronavirüsten dolayı insanlar stres altında ve risk baya bir artmış durumda, üzerine sıcak havalar da eklenince bu hastalar sıkıntıya giriyor. Bunun için bizim önerimiz bu hastalara mümkün olduğunca evde kalmaları ve akşam üstü veya sabahları erken saatlerde dışarı çıkıp hafif yürüyüş yapmalarını öneriyorum" dedi.

Parkta zaman geçiren Ahmet Çiftçi, evde sıcak havadan bunaldığından dolayı dışarı çıktığını ve parkta serinlemeye çalıştığını belirterek, "Burası gölgelik bir nebze de olsa kendimizi sıcaktan koruyoruz, dinleniyoruz. Arkadaşlarla da sohbet ederek zaman geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi - Son Dakika
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