ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu belirlenen aralarında HDP Suruç Belediye Meclis üyesinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis ekipleri, kent merkezi ile Suruç ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. İsimleri açıklanmayan 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.