ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu belirlenen aralarında HDP Suruç Belediye Meclis üyesinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis ekipleri, kent merkezi ile Suruç ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. İsimleri açıklanmayan 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:40 - Kaynak: DHA
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