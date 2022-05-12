Son dakika haber! Şehit eşinin adını taşıyan okulun bilim fuarında duygulu anlar yaşadı - Son Dakika
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Son dakika haber! Şehit eşinin adını taşıyan okulun bilim fuarında duygulu anlar yaşadı

12.05.2022 16:23

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na PKK'lı teröristlerce 14 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit düşen Siirtli Onbaşı Davut İlbaş'ın adını taşıyan okuldaki bilim fuarı, şehidin eşini duygulandırdı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na PKK'lı teröristlerce 14 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit düşen Siirtli Onbaşı Davut İlbaş'ın adını taşıyan okuldaki bilim fuarı, şehidin eşini duygulandırdı.

Merkez Conkbayır Mahallesi'ndeki Şehit Davut İlbaş Ortaokulunda öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, şehidin eşi Asuman İlbaş ve yakınları ile kurum müdürlerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen fuarda stantlar gezilerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi alındı.

Şehidin eşi İlbaş, öğrencilerle sohbet etti, onlara sarılarak duygulu anlar yaşadı.

İlbaş, AA muhabirine, eşinin adını taşıyan okulun her etkinliğine katılmaya gayret gösterdiğini söyledi.

Fuarda sergilenen projelerde görev alan her bir öğrenciyle ilgilendiğini dile getiren İlbaş, "O kadar duygulandım ki onun adı altında 'Nice Davutlar yetişiyor' dedim. Şu anda yaşadığım duygularımı anlatamıyorum. Bir Davut şehit oldu ama nice Davutlar yetişiyor." dedi.

Şehit eşinin de 3 yıl öğretmen olarak görev yaptığını ve çocukları çok sevdiğini aktaran İlbaş, çocukların ülkelerine faydalı birer birey olarak yetişmesine büyük önem verdiğini anlattı.

İlbaş, şöyle konuştu:

"Eşimin adının hiçbir zaman unutulmasını istemiyorum. Proje sergileri olsun, anma programları olsun her zaman ziyarete geliyorum. Terör belası hiçbir zaman Kürtleri temsil etmiyor. Tam tersi bunlar Kürtlerin düşmanıdır. Benim eşim de Kürt'tü ve vatani görevini yerine getirirken şehit ettiler. Ben de bir Kürt olarak onları lanetliyorum. Şu anda nice Davutlar yetişiyor ve bu bizim için bir şereftir. Terör örgütü hiçbir zaman amacına ulaşamayacak."

Okul Müdürü Mustafa Yücel de bu yıl ikincisini düzenledikleri fuarda, farklı alanlardaki 22 projenin sergilendiğini bildirerek, "Her dönemde şehidimizi anmaya ve onun gibi nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Son dakika haber! Şehit eşinin adını taşıyan okulun bilim fuarında duygulu anlar yaşadı
Son dakika haber! Şehit eşinin adını taşıyan okulun bilim fuarında duygulu anlar yaşadı
Son dakika haber! Şehit eşinin adını taşıyan okulun bilim fuarında duygulu anlar yaşadı
Son dakika haber! Şehit eşinin adını taşıyan okulun bilim fuarında duygulu anlar yaşadı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şehit eşinin adını taşıyan okulun bilim fuarında duygulu anlar yaşadı - Son Dakika


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