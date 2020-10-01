Son dakika haberi... Şehit ve gazi ailelerinden Kaymakam Yelek'e ziyaret - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesindeki şehit ve gazi yakınları, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'i ziyaret etti.

Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir ve beraberindeki şehit ve gazi yakınlarını makamında kabul eden Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit ve gazi yakınları, Kaymakam Yelek'e "hayırlı olsun" dileklerini ilettiler. - BİTLİS