Son dakika haberi... Şehit yakınlarından Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Avan, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda bilinçli olarak adeta Türk düşmanlığının kışkırtıldığını, Azerbaycan ve Türkiye'nin tek millet 2 devlet olduğunu, iki devletten birine yapılan saldırının tüm Türk milletine yapılmış sayılacağını kaydetti.

Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ topraklarından şartsız ve koşulsuz bir şekilde çekilmesi gerektiğinin altını çizen Avan, mesajında şunlara yer verdi:

"Son zamanlarda dünyada değişik ittifaklar adı altında toplananlar Türk düşmanlığı yapmaya başladı. Sahneyi hiç boş bırakmıyorlar. PKK ve destekçilerine yapılan operasyonlardan rahatsız olanlar, farklı bir şekilde ses çıkartmaya çalışıyorlar. 'Tek millet iki devlet' diyen Azerbaycan devlet idarecileri ve milletinin bu söylemleri Türk düşmanlarını çok rahatsız etmiş görünüyor. Neredeyse tüm dünya Türkiye ve Azerbaycan'a tüm güçleriyle saldırıyorlar. Önce Ege'de Yunanistan üzerinden daha sonra da Kafkasya'da Ermenistan üzerinden Azerbaycan ve Türkiye saldırıyorlar. İnşallah Azerbaycanlı kardeşlerimiz gerekli cevabı verecek.

Biz Çubuklu şehit yakınları olarak Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarına, sivil, yaşlı, kadın, çocuk demeden yapmış olduğu saldırıyı şiddet ve nefret ile kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Onların acılarını paylaşıyoruz. Acılarını, acımız olarak kabul ediyoruz. Gönlümüz ve dualarımız onların yanındadır. Başarıları için dua ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun."