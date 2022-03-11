Son dakika haberi: Selendi'de işçi servisleri denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Selendi'de işçi servisleri denetlendi

11.03.2022 10:33
Son dakika haberi: Selendi'de işçi servisleri denetlendi

Son dakika haberler: Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri tarafından işçi servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri tarafından işçi servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamı Ali Yıldırım, Karayolu Eylem Planı doğrultusunda işçi servislerine yönelik denetim yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Selendi Trafik Zabıta ekipleri, İlçe Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şükrü Filik ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde yeterli sürücü belgesi, araçların yetki belgesi, geçerli trafik sigortası ve fenni muayenesinin olup olmadığı kontrol edilirken, yolcuların da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sorunsuz gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirildi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Selendi'de Kaymakam Yıldırım'dan stok uygulaması Selendi'de Kaymakam Yıldırım'dan stok uygulaması Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Hisarcık, Selendi, Manisa, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Selendi'de işçi servisleri denetlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:39 Ümraniye'de kayan İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı, patlamalar yaşandı
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:29 Kiev'in işgali için gelen 65 km'lik Rus konvoyu dağıldı!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
10:09 Son dakika: Terazi bozuldu! Cari açık 7,1 milyar dolar ile son 4 yılın en yüksek seviyesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:02:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Selendi'de işçi servisleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement