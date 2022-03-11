Son dakika haberi: Selendi'de işçi servisleri denetlendi - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri tarafından işçi servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamı Ali Yıldırım, Karayolu Eylem Planı doğrultusunda işçi servislerine yönelik denetim yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Selendi Trafik Zabıta ekipleri, İlçe Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şükrü Filik ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde yeterli sürücü belgesi, araçların yetki belgesi, geçerli trafik sigortası ve fenni muayenesinin olup olmadığı kontrol edilirken, yolcuların da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sorunsuz gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirildi. - MANİSA