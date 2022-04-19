Sibirya'da orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Sibirya'da orman yangını

19.04.2022 19:28

Geçtiğimiz yıllarda milyonlarca hektarlık ormanlık alanın yandığı Rusya'nın Sibirya bölgesinde bazı noktalarda orman yangını başlarken, bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan edildi.

Geçtiğimiz yıllarda milyonlarca hektarlık ormanlık alanın yandığı Rusya'nın Sibirya bölgesinde bazı noktalarda orman yangını başlarken, bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan edildi.

Rusya'da en çok ormana sahip olan Sibirya bölgesinde orman yangınları yaz mevsimi gelmeden başladı. Yangınlar, Sibirya'daki Novosibirsk, Omsk ve Krasnoyarsk bölgelerindeki kırsal ve ormanlık alanlarda başlarken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler yangınları söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, yangınların henüz yerleşim alanlarına sıçramadığı aktarıldı.

YANGIN BÖLGELERİNDEN SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu Bölgesi'nin birçok noktasında lokal yangınların başladığını duyurularak, söz konusu ormanlık alanlara sivillerin girişinin yasaklandığı aktarıldı. Açıklamada, "Voronej, Kaliningrad, Trans - Baykal, Habarovsk, Krasnoyarsk, Hakasya, Tuva ve Buryat bölgelerinde sıkıyönetim uygulanması kararı alındı" denildi.

Rusya'nın Omsk Bölgesi'ndeki 283, Krasnoyarsk'ın 484 ve Novosibirsk'in 433 otlaklık ve ormanlık alanda da yangınların çıktığı ifade edilerek, söz konusu yangınların kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Sibirya'da özellikle 2020 yılının yaz mevsiminde 2 milyon hektardan fazla ormanlık alan çıkan yangınlarda küle dönmüştü.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500
Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sibirya'da orman yangını - Son Dakika


Son Dakika
19:54 Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi devam ediyor
19:09 Kapatma davasında HDP, savunmasını AYM'ye teslim etti
19:08 Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti
19:05 Cemal Enginyurt'tan sürpriz Bahçeli çıkışı: Suriyelilerle ilgili sözlerini destekliyorum
19:01 Fenerbahçe'de sahada acılar içinde yerde kalan Szalai, sedyeyle taşındı!
18:49 Rusya'da SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım
18:41 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in transparan minisine yorum yağdı
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 20:01:03. #1.11#
SON DAKİKA: Sibirya'da orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement