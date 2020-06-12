Son dakika haberi | SODİGEM'den ses getiren kampanya:

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından başlatılan "Temiz Sosyal Medya" kampanyası, kısa zamanda büyük ses getirirken, SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, kampanyanın beş aşamadan oluşacağı bilgisini verdi.



SODİGEM, kuruluşundan bu yana geçen bir senelik süreç içerisinde Kurucu Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan önderliğinde başlattığı "Temiz Sosyal Medya" kampanyası bağlamında gerçekleştirdiği; bilimsel araştırma projeleri dijital içerik, kitapçık, broşür ve katılım sağladığı panel, fuar gibi etkinliklerle Temiz Sosyal Medya kampanyasını sürdürmeye devam ediyor. Yerel ve ulusal medyada yer alan kampanya hakkında bilgi veren Prof. Dr. Eraslan, "Temiz Sosyal Medya Kampanyası toplamda beş ana aşamadan oluşuyor. Bu beş ana aşama kampanyada sırasıyla; "Sosyal Medyada İfşa ve Nude Atma Akımı, Sosyal Medyada Sanal Kumar ve Bahis, Sosyal Medya Saldırganlığı, Sosyal Medya Dolandırıcılığı ve Sosyal Medyada Algı Operasyonları" başlıklarıyla yer alıyor. Bireyleri sosyal medya okuryazarlığı bağlamında bilgilendirmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyadan gelebilecek zararlara karşı koruyabilmek amacıyla başlattığımız bu kampanya ile 'Temiz Sosyal Medya Hareketi'nin ülkedeki öncülerinden biri olduk. Toplamda beş ana aşamadan oluşan Temiz Sosyal Medya Kampanyası ile öğrencilerden aile bireylerine, eğitimcilerden yaşlılara dek herkesi temiz sosyal medya kullanımına davet ediyoruz. Temiz bir sosyal medya için en büyük sorumluluk bireylerin kendilerine düşmektedir" diye konuştu.



"SODİGEM bir yıllık sürecinde çeşitli toplumsal konularda çalışmalar yaptı"



SODİGEM tarafından ortaya konulan çalışmaların yapıldığı başlıklar arasında, "Dijital Toplumda Etik ve Mahremiyet Algısı, Sosyal Medya Terörizmi, Sosyal Ağ Riskleri, Dijital Dünyaya Dair Uyarı ve Tavsiyeler, Güvenli Online Alışveriş Önerileri, Gençlik Araştırmaları, Tehlikeli Dijital Oyunların Zararları, Yaş Almış Bireyler İçin Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Rehberi-Avantajları ve Dezavantajları, Dünyada ve Türkiye'de Sosyolojik Açıdan İnternet ve Sosyal Medya İstatistikleri, İnternet Bağımlılığı, Sosyal Medya Saldırganlığı ve Kadınlar" gibi çalışmalar yer alıyor. SODİGEM, sekiz ayrı dilde hazırladığı terör örgütlerinin algı operasyonlarına yönelik çalışmalarıyla da büyük yankı uyandırmış ve yine bu süreçte, "Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik Eğitimi" SODİGEM uzmanları tarafından Eskişehir ve bağlı ilçelerdeki tüm lise ve dengi okullarda öğrenciler ile buluşturdu. SODİGEM ayrıca, çok sayıda kitap yayınını da topluma kazandırdı. - ESKİŞEHİR