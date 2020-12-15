Son dakika haberi | Sudan mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davasının düşürülmesi talebini reddetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Sudan mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davasının düşürülmesi talebini reddetti

15.12.2020 18:59
Son dakika haberi | Sudan mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı

Bir son dakika haberine göre Sudan'da mahkeme, protestolar sonucunda ordunun geçen yıl düzenlendiği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının düşürülmesi talebini reddetti.

Sudan'da mahkeme, protestolar sonucunda ordunun geçen yıl düzenlendiği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının düşürülmesi talebini reddetti.

Beşir ve döneminde üst düzey görevli 27 kişi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla başkent Hartum'daki Özel Ceza Mahkemesinde 8'inci kez hakim karşısına çıktı.

Sudan devlet televizyonunda canlı yayımlanan duruşmada sanık avukatları, olayın üzerinden 10 yıldan fazla süre geçtiği için zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesini talep etti.

Hakim Isamuddin İbrahim, sanıklar anayasal düzeni bozmak, devlete karşı savaşmak ve suç niteliği taşıyan eylemi sürdürmekle ilgili devam eden suçlardan yargılandıkları için davanın zaman aşımı kapsamına girmediğini belirterek duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.

İddia makamı üyelerinden Muaz Hadar, yaptığı açıklamada, işlenen eylemlerin sürekli suç olduğu göz önüne alındığından mahkemenin savunma heyetinin taleplerini reddettiğini ve yargılamanın devamına hükmettiğini söyledi.

Savunma heyeti avukatlarından Ebubekir Abdurrazzak ise mahkemenin "gerçekler ve kanunlarla desteklenmeyen zayıf, yanlış ve kötü bir karar" verdiğini savundu.

Beşir'in savunma heyetinden Haşim Ceali de basına yaptığı açıklamada, "(Egemenlik Konseyi ve geçiş hükümeti), yasal bir mücadelenin içinde değiller. Aksine bu ülkede İslamcıları ortadan kaldırmak için siyasi bir savaş yürütüyorlar." ifadesini kullandı.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Ömer el-Beşir, liderliğini yürüttüğü 1989 darbesi nedeniyle ocak ayında savcıya ifade vermişti.

Savcılık, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak suçlamasıyla Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs 2019'da soruşturma başlatmıştı.

Eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, 22 Haziran'da, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali Hac ile partinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi de 20 Kasım'da ifadeye çağrılmıştı.

Sudan'da sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 21 Temmuz'da yapılmıştı.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı.

Ömer el-Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyinin Başkanlığına Beşir'i getirmişti.

Ömer el-Beşir, 6 Ekim 1993'te kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti. Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Devrik lideri yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Beşir'in 70 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle cezasını rehabilitasyon merkezinde çekmesine hükmetmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sudan mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davasının düşürülmesi talebini reddetti - Son Dakika


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