Son dakika haberi... Surdur'da öldürülen kadının hastanedeki uygunsuz görüntülerine valilik soruşturması - Son Dakika

Burdur'da geçtiğimiz hafta eşi tarafından öldürülen Nurcan Seçer'in hastanedeki uygunsuz görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Seçer'in ailesi ve yakınları, Burdur adliyesine gelip olay hakkında suç duyurusunda bulunurken Burdur valilili konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Nurcan Seçer'in müşahade odasındaki uygunsuz görüntüleri internette paylaşılmasının ardından ikinci kez yıkılan aile soluğu savcılıkta alırken olayla ilgili Burdur Valiliği tarafından açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "08.04.2021 tarihinde saat 20.50 sıralarında Atatürk Caddesinde kocası tarafından öldürülen N.S. isimli vatandaşımız ile ilgili olayın kamera görüntülerinin sosyal medya aracılığıyla yayınlandığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili olarak Adli Makamlarca adli soruşturma, Valiliğimizce de İdari soruşturma başlatılmıştır." - BURDUR