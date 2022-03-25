Suriye'de babasıyla "savaş oyunu" oynayan Selva, geleceğe umutla bakıyor - Son Dakika
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Suriye'de babasıyla "savaş oyunu" oynayan Selva, geleceğe umutla bakıyor

25.03.2022 11:09

İdlib'deki bombardımandan korkmaması için babası Abdullah Muhammed'in "savaş oyunu" oynattığı görüntülerle 2 yıl önce gündeme gelen 6 yaşındaki Selva'nın ailesi, tek çocuklarını Türkiye'de geleceğe güvenle hazırlıyor.

İdlib'deki bombardımandan korkmaması için babası Abdullah Muhammed'in "savaş oyunu" oynattığı görüntülerle 2 yıl önce gündeme gelen 6 yaşındaki Selva'nın ailesi, tek çocuklarını Türkiye'de geleceğe güvenle hazırlıyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından yaklaşık iki yıl önce kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada ilçesine, daha sonra da Hatay'a sığınan Abdullah Muhammed, eşi ve kızı Selva, geleceğe umutla bakıyor.

"Hayat Güzeldir" filmini anımsatan hikayeleriyle tanınan baba Abdullah Muhammed ile kızı ve eşi, yaşamlarını bomba seslerinden uzakta sürdürmenin mutluluğuyla hayatlarına devam ediyor.

Baba Abdullah, İdlib'de yaşadıkları bölgede bombardımanlardan korkmaması için "savaş oyunu" oynattığı küçük kızı Selva'nın savaş psikolojisini üzerinden atmasının mutluluğunu da yaşıyor.

Suriyeli aile, sağladığı imkanlardan dolayı Türkiye'ye minnet duyuyor.

"Selva artık bomba seslerini ve savaş uçaklarını unuttu"

Baba Abdullah Muhammed, AA muhabirine, zor dönemler yaşadıklarını ancak hepsinin geride kaldığını söyledi.

Gündeme geldikleri görüntüyü çektikleri zamandan bu yana iki yılın geride kaldığını belirten Muhammed, dünyada hiçbir çocuğun renk, din ve ırk gözetmeden Suriye'dekine benzer acı olaylar yaşamamasını diledi.

Muhammed, İdlib'deki bombardımanlardan korunmak için uzun süre yer altı tünelleri ve sığınaklarda kaldıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İki yıl önce ben ve kızım Selva ile videoya çıktık. Selva 4 yaşındaydı şimdi 6 yaşında oldu. Suriye'nin bir ilçesinde yaşıyorduk. Kızım yakın zamana kadar her şeyi soruyor ve bomba atılan dönemleri hatırlıyordu. O dönemler Selva'nın çok dikkatini çekiyordu. Selva artık bomba seslerini ve savaş uçaklarını unuttu. Şimdi hayatımızda olumlu anlamda çok değişiklikler oldu. Burada Selva okulda ders alıyor, bunun için ben Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Türkiye bizi çok iyi ağırladı ve bize yol gösterdi."

"Tüm çocuklar Selva'dan daha güzel bir hayat yaşasın"

Dünyanın neresinde savaş olursa oradaki yaşayanların ne hissettiklerini anladıklarını vurgulayan Muhammed, şunları kaydetti:

"Şimdi çadırlarda kalan çocuklar var. Bazı çocuklar belki yemek bulamıyor, üşüyor ve ısınacak bir şey bulamıyorlar. Şimdi okula gitme şansı olmayan çok çocuk var. Tüm çocuklar Selva'dan daha güzel bir hayat yaşasın. Ukrayna'da veya dünyanın herhangi bir ülkesinde, bombalar ve füzeler düştüğünde çocuk kadın veya erkek dinlemez. Dilerim tüm dünyada hiç savaş yaşanmasın. Biz Suriye'de savaş yaşarken çok farklı şeyler yaşadık yıkım, bombalar ve kan vardı. Mesela sen evde otururken evine füzenin düşmesi gibi. Barışı dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor."

Selva da Türkiye'de yaşamaktan çok memnun olduğunu ve okula gidip Türkçe öğrendiğini ifade etti.

Suriye'de babasıyla savaş oyunu oynayan Selva, geleceğe umutla bakıyor
Suriye'de babasıyla savaş oyunu oynayan Selva, geleceğe umutla bakıyor
Suriye'de babasıyla savaş oyunu oynayan Selva, geleceğe umutla bakıyor

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de babasıyla 'savaş oyunu' oynayan Selva, geleceğe umutla bakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de babasıyla "savaş oyunu" oynayan Selva, geleceğe umutla bakıyor - Son Dakika
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