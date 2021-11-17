Suriyeliler, petrol fiyatları yükselince ısınmak için zeytin atıklarına yöneldi - Son Dakika

- Suriyeliler, petrol fiyatları yükselince ısınmak için zeytin atıklarına yöneldi

ŞAM - Suriye'de hızla yükselen petrol fiyatları nedeniyle Humus kentinde zeytinyağı fabrikaları, yerel olarak "Birin" olarak bilinen zeytin pirinasını (zeytin sıkıldıktan sonra geriye kalan posa) dönüştürerek ısıtma için kullanılmak üzere biyokütle yakıtı olarak satıyor.

Savaşın harap ettiği Suriye'de kış aylarında petrol fiyatları hızla yükselirken, Suriyeliler ısınmak için zeytin atıkları gibi alternatif enerji kaynakları aramak zorunda kaldı. Ülkenin orta kesimlerinde yer alan Humus kentinin kırsalındaki Sukara kasabasında bulunan birçok zeytinyağı fabrikası, yerel olarak "Birin" olarak bilinen zeytin pirinasını (zeytin sıkıldıktan sonra geriye kalan posa) dönüştürerek ısıtma için kullanılmak üzere biyokütle yakıtı olarak satıyor. Zeytinyağını çıkarırken artık olarak elde edilen pirina, yakıt krizinden önce genellikle sabun fabrikalarına hammadde olarak satılıyordu.

"Krizden önce bunları istifleyip Afrin'deki sabun fabrikalarına satardık"

Zeytinyağı fabrikası sahibi Basel Oudeh, "Biz buna pirina ya da birin diyoruz. Krizden önce bunları istifleyip Afrin'deki sabun fabrikalarına satardık. Kriz sırasında yollar kesildiğinde dört hasat boyunca istifledik ama bunları satabilecek bir mecra bulamadık. Ayrıca bir yakıt krizi çıkınca, neden bu malzemeyi yakacak oduna alternatif olarak, ısınma için kullanmayalım dedik ve bastırıp kurutarak yanıcı hale getirdik" dedi. Birin'in mazottan yüzde 50 daha ucuz olması nedeniyle birçok Suriyeliye çok cazip geldiğini belirten Oudeh, "Mazota ulaşılsa bile buraya küresel fiyatlarla geleceği kesin ve bedava olmayacak. Bu küresel fiyat bizim için pahalı olacak. Bu nedenle mevcut ve uygun olabilecek alternatif yollara yönelmek zorunda kalacağız, prina gibi, hatta yakacak odun veya badem kabuğu gibi" diye konuştu.