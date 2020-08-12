Son dakika haberi: Tahran'da acı Kovid-19 tablosu: Uyuşturucu bağımlılığı patladı, polis çaresiz - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında rehabilitasyon merkezlerinin yeni kabul almaması nedeniyle sayıları 10-15 bin civarına kadar çıkan uyuşturucu bağımlılarının toplanamamasının şehirde güvenlik problemlerine yol açtığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rahimi, koronavirüs döneminde şehirdeki uyuşturucu bağımlısı sayısının arttığına ve bu kişilerin güvenlik zaafiyeti yarattığına dikkat çekti.

Başkentte hali hazırda 10 ila 15 bin arasında uyuşturucu bağımlısı bulunduğunu belirten Rahimi, "Bu kişilerin çoğu şehrin güneyinde yaşıyor. Varlıkları vatandaşlarda rahatsızlığa ve özellikle de kadınlar ile çocukların güvenlik hissiyatında düşüşe sebebiyet veriyor." ifadelerini kullandı.

Toplama merkezlerinin kapasitenin altında faaliyet gösterdiğine değinen Rahimi, 6 bin civarında boş kontenjan olmasına karşın bu merkezlerin Kovid-19 nedeniyle yeni kabul almadığını söyledi.

Rahimi, polisin son yaptığı operasyonlarda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdiğini, 3 çetenin çökertildiğini ve 25 uyuşturucu kaçakçısının da gözaltına alındığını sözlerine ekledi.

Özellikle dar gelir sahibi kesimin yoğunlukta olduğu Tahran'ın güneyinde bulunan mahallelerde, uyuşturucu kullanımının yaygınlığı şehirdeki temel sorunlar arasında yer alıyor.