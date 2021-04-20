Son dakika haberi | TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçileri kutladı

Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile gümüş madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile gümüş madalya kazanan Süleyman Karadeniz'i tebrik etti. Şentop, Atlı ve Karadeniz'i sosyal medya hesabından ayrı ayrı yaptığı paylaşımlarla kutladı. " Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele eden ve altın madalya kazanan milli sporcumuz Süleyman Atlı'yı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullanan Şentop, Karadeniz için de "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz'i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." paylaşımını yaptı.

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