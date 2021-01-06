Son dakika haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
06.01.2021 10:47
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi uyuşturucudan yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi uyuşturucudan yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi İstanbul yolu ışıklı kavşakta şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan ticari araç içerisindeki Y.G ve A.D.Y'nin üzerinde yapılan aramalarda 17 adet sentetik ecza hap, 1 adet extacy hap, 1 fişeb esrar maddesi ele geçirildi. Y.G ve A.D.Y. gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.
Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta durdurulan E.G. isimli şahsın üzerinde de 1 fişek daralı 0,2 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir Telefona gelen mesaj ortalığı karıştırdı! Kızların sevgili kavgası kamerada Çatı katında asılı halde bulunan genç kızın ailesinden çarpıcı iddia: Kızımı erkek arkadaşı öldürdü Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı "Ben Mehdiyim" diyen kadın canlı yayında ortalığı karıştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın