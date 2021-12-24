Terör örgütü üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu - Son Dakika

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK/KCK ile dini istismar eden terör örgütleri ve sol terör örgütlere üye 770 kişi ve 1 tüzel kuruluşun mal varlıkları donduruldu. Mal varlıkları dondurulanlar arasında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın da ismi yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan 'Mal Varlıklarının Dondurulması Kararı'na göre; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454 kişi ve bir tüzel kuruluşun, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119 ve sol terör örgütlere üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,