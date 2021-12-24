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Terör örgütü üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu - Son Dakika

Terör örgütü üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu

24.12.2021 02:57
Terör örgütü üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK/KCK ile dini istismar eden terör örgütleri ve sol terör örgütlere üye 770 kişi ve 1 tüzel kuruluşun mal varlıkları donduruldu.

RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK/KCK ile dini istismar eden terör örgütleri ve sol terör örgütlere üye 770 kişi ve 1 tüzel kuruluşun mal varlıkları donduruldu. Mal varlıkları dondurulanlar arasında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın da ismi yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan 'Mal Varlıklarının Dondurulması Kararı'na göre; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454 kişi ve bir tüzel kuruluşun, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119 ve sol terör örgütlere üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu.

FETÖ/PDY ÜYESİ 454 KİŞİNİN MAL VARLIKLARI DONDURULDUYayımlanan kararda 454 kişi ve kuruluş yeri ABD olan Niagara Vakfı'nın (Niagara Foundation) mal varlıkları dondurulduğu belirtildi. Mal varlıkları dondurulan kişiler arasında ise eski Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkerim Balcı, 15 Temmuz Darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz, gazeteci Cevheri Güven, gerçek adı Emrullah Uslu olan gazeteci Emre Uslu, gazeteci Erkam Tufan Aytav, Asım Yıldırım, Tarık Toros, Cumhuriyet eski savcısı Zekeriya Öz ve Tuncay Opçin gibi isimler bulunuyor.SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN AĞABEYİ NURETTİN DEMİRTAŞ'IN ADI DA LİSTEDEPKK/KCK terör örgütü üyesi 108 kişinin de mal varlıklarının dondurulduğu aktarıldı. Mal varlıkları dondurulan isimler arasında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi, DTP eski Eş Genel Başkanı Nurettin Demirtaş'ın da ismi yer aldı.DİNİ İSTİSMAR EDEN ÖRGÜT ÜYESİ 119, SOL ÖRGÜT ÜYESİ 89 KİŞİNİN MAL VARLIKLARI DONDURULDUDini istismar eden terör örgütlerinden; Hizbullah, DEAŞ, El-Kaide, İslami Harekat Örgütü (İHÖ), Kudüs Ordusu (Tevhid-Selam) ve El-Nusra terör örgütü üyesi 119 kişi ile sol terör örgütlerinden DHKP/C, MKP, MLKP, TKP/ML, TKP/ML-Konferans, DKP/BÖG, DEV-KAR ve ACİ LCİLER terör örgütü üyesi 89 kişinin de mal varlıkları donduruldu.Kararın, 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca ve aynı Kanun'un 3 ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden alındığı aktarıldı.Mal varlıkları dondurulan kişilerin, 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri ifade edildi.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Fetullahçı Terör Örgütü, Gazete, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Terör örgütü üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütü üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu - Son Dakika
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