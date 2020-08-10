Son dakika haberi! Trabzon'da 61 bin 661 çiftçi fındık yetiştiriciliği yapıyor

Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan fındıktan yılda 2 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlanırken, üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Fındıkta verim ve kaliteyi arttırma projesi Trabzon'da, 2014 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret Borsası tarafından ortaklaşa olarak başlatılırken, bu proje ile yaşlanmış ve verimden düşmüş olan 50 yaş ve üzeri fındık bahçeleri sökülerek yenilenmesi, ortalama verimin 90 kilogram'dan 200-250 kilogram'a çıkarılması hedefleniyor.

Trabzon'da 65 bin 500 hektar alanda 61 bin 661 çiftçi fındık yetiştiriciliği yaparken 2020 yılı fındık rekoltesi 40 bin 314 ton olarak hesaplandı.

İklim şartlarına göre değişmekle birlikte Trabzon'da ortalama olarak yıllık fındık rekoltesi 30 ila 60 bin ton arasında gerçekleştiği tahmin edilirken, Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli 2020 yılı tahmini Türkiye fındık rekoltesini 665 bin ton olarak açıklamıştı.

Öte yandan Ferrero Fındık İthalat, İhracat ve Tic. A.Ş. Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Aslantürk Tarım San. İhr. ve İthalat A.Ş. Sabırlar Fındık İhr. Ltd. Şti. Cirav Gıda San. İnş. Dış Tic. Ltd.Şti. Trabzon'dan fındık ihracatı yapan firmalar arasında yer alıyor. - TRABZON