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Son dakika haberi! Trabzonspor, Sörloth ve Hamsik'in transferi için vites artırdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Trabzonspor, Sörloth ve Hamsik'in transferi için vites artırdı

02.06.2021 10:00
Son dakika haberi! Trabzonspor, Sörloth ve Hamsik'in transferi için vites artırdı, System.String[]

Son dakika spor haberi... Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ve taraftarların takımda görmeyi çok istedikleri Alexander Sörloth ile Marek Hamsik transferlerini olumlu sonuçlandırmak için yoğun çaba harcarken, gelen yoğun talep üzerine çalışmalarına da hız kazandırdı.

Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ve taraftarların takımda görmeyi çok istedikleri Alexander Sörloth ile Marek Hamsik transferlerini olumlu sonuçlandırmak için yoğun çaba harcarken, gelen yoğun talep üzerine çalışmalarına da hız kazandırdı. Yönetim bu transferler için ekonomik koşulları sağlamaya çalışırken, taraftarlar da her iki oyuncuya sosyal medyada yoğun ilgi göstererek bordo-mavili takıma davet ediyor.

Yeni sezon öncesi transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan ve Gervinho ile Bruno Peres'e imza attıran Trabzonspor'da, yeni hedef Alexander Sörloth ile Marek Hamsik. Geçtiğimiz hafta sosyal medyadan taraftarların da yoğun ilgi göstererek bordo-mavili takıma çağırdığı Marek Hamsik transferini yönetim bu hafta noktalamak için yoğun mesai harcıyor. Karadeniz ekibinin yöneticileri, bu noktada oyuncu, menajeri ve kulübüyle önemli temaslar kurarak işin ekonomik ayağını da çözüme kavuşturmak istiyor. Göteborg ile sözleşmesi de 30 Ağustos'ta sona erecek 33 yaşındaki Slovak orta saha için bordo-mavililer kulübüyle de görüşüp bu transferi daha erken noktalamayı hedefliyor. Oyuncuya da takımdaki 1.5 milyon Euro'luk tavan maaş üzerinden taksitler halinde de imza parası ödenmesi gündemde.

SORLOTH İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞTrabzonspor, Süper Lig'de gol kralı olan ve daha sonra Leipzig'e transfer olan eski oyuncusu Alexander Sörloth'u kiralık olarak yeniden kadroya katmak için de yoğun çaba harcıyor. Alman ekibinde bu sezon istediği forma şansını bulamayan ve kiralık olarak gönderilmesi planlanan 25 yaşındaki Norveçli golcü için en büyük engel oyuncunun yüksek maaşı. Bu noktada ekonomik arayışta olan ve şartların da biraz daha iyileştirilmesi noktasında çalışmalarını sürdüren yönetim, hem oyuncu, hem menajeri, hem de Leipzig kulübü ile sıkı görüşme içerisinde. Karadeniz ekibinin yöneticileri, teknik direktör Abdullah Avcı ve taraftarların da takımda görmeyi çok istedikleri Alexander Sörloth transferini bitirmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.TARAFTARLARDAN ÇILGIN SORLOTH KAMPANYASI

Bordo-mavili taraftarlar da Sörloth'u yeniden takımlarında görmek için dün gece sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı. Trabzonspor taraftarları, organize olarak tekrar bordo-mavili formayı giymesini istedikleri Sörloth'un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa 1.5 milyonu aşkın 'Come to Trabzonspor' yorumu yazarak oyuncuyu yeniden takıma dönmeye davet etti. Başlatılan kampanyaya katılım hızla devam ediyor.


Son dakika haberi! Trabzonspor, Sörloth ve Hamsik'in transferi için vites artırdı
Son dakika haberi! Trabzonspor, Sörloth ve Hamsik'in transferi için vites artırdı

Alexander Sørloth, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Gervinho, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Trabzonspor, Sörloth ve Hamsik'in transferi için vites artırdı - Son Dakika Spor


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