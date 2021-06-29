Üye Girişi
Son dakika haberi... Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (2)

29.06.2021 10:22
Son dakika haberi... Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (2), System.String[]

Son dakika haber... İLK ÇİFT KOL NAKLİ 2010'DATürkiye'de ilk çift kol nakli, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal'a yapıldı.

İLK ÇİFT KOL NAKLİ 2010'DA

Türkiye'de ilk çift kol nakli, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal'a yapıldı. Kollarını dirsek altından silaj makinesine 2008 yılında kaptıran Topal'a, Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Demirel'in (23) 2 kolu, 25 Eylül 2010'da AÜ Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla nakledildi.

İKİNCİ ÇİFT KOL VE BACAK NAKLİİkinci çift kol nakli ise 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Uşak'ta intihar eden ve beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'nın (39) kolları ve sağ bacağı, AÜ Hastanesi'nde Atilla Kavdır'a (34) nakledildi. Kılcal damarlar nedeniyle uyum sorunu yaşayan ve morarma görülen bacak, ertesi gün ameliyatla alındı. Kavdır, nakilden 103 gün sonra 4 Mayıs 2012'de mantar enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi.ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ÇİFT KOL NAKLİTürkiye'nin üçüncü çift kol nakli yine AÜ Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Antalya'da motosiklet kazasında yaşamını yitiren Emin Konar'ın (23) bağışlanan 2 kolu, 2008 yılında Adıyaman'da tarlada bulduğu amonyum sülfat ve amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu kollarını kaybeden Mustafa Sağır'a 2 Şubat 2016'da nakledildi.

Türkiye'nin dördüncü çift kol nakli ise 26 Kasım 2019'da, AÜ Hastanesi'nde Yusuf Oğuz Şimşek'e (26) yapıldı.


Cihan Topal, Türkiye, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor 11:11 Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı 10:54 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı 10:48 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih 10:35 Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti 10:20 Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi silahlı saldırıya uğradı! Genç kız hayatını kaybetti Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek 10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı 10:00 UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü 00:48 Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü

Son Dakika Haberleri
11:19 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
10:54 Ekonomik güven endeksi haziranda 97,8'e yükseldi
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:47 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
10:31 Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti
10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek
09:55 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor
Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı         
11:20
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek         
11:02
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır         
10:54
Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor         
10:43
Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti         
10:31
Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor Selin Şekerci ve İbrahim Selim aşk yaşıyor         
10:15
Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü Türkiye'de Delta varyantı alarmı! Aşılamada ikinci doz süresi 4 haftaya düşürüldü         
10:03
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda         
18:58
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 11:24:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı, AÜ Hastanesi'nde (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement