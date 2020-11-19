Tüm Bürokrat, İş İnsanları ve Yöneticiler Federasyonu (TÜMBİFED) ile Balkan ve Karadeniz Araştırma Merkezi (BALKAR) iş birliğinde gerçekleşen "Uluslararası Karadeniz Zirvesi : Bölgesel Uluslararası İş Birliği Sahası Olarak Karadeniz" konulu sempozyumu kitabının basın lansmanı yapıldı.

İstanbul'da Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde gerçekleşen kitap lansmanına, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Araştırmacı Yazar Dr. Ramazan Kurtoğlu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, TÜMBİFED İstişare Kurulu Başkanı Mahmut Ekşi, TÜMBİFED Federasyon Meclis Başkanı Prof. Dr. Ertaç Ergüven, çeşitli sivil toplum kuruluşu başkanları, üyeleri, akademisyen ve bürokratlar katıldı.

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'ye STK olarak katma değer sağlayacak çalışmalar yapmaktan onur duyduklarını belirterek, çalıştayın yapılmasında ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen TÜMBİFED Onursal Başkanı Cemil Bilge, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Aydın'a, BALKAR Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu'na, Prof. Dr. Ertaç Ergüven'e, TSTK yönetimine ve TÜMBİFED Genel Koordinatörü Arif Ekşi'ye teşekkür etti.

Ayrıca TÜMBİFED'in önemine değinen ve çok yönlü yapısına vurgu yapan bahseden Hüsrev, "Türkiye hem jeopolitik konumu olarak hem de kültürel zenginliği ile dünya adına önemli bir yere sahip. Bizler de sahip olduğumuz bu zenginliği diğer ülkelere aktarmak hatta komşu ülkelerimiz ile birlik olarak fırsatları değerlendirmek adına çeşitli çalışmalar yapmak istiyoruz. Sorunları ve fırsatları ise bu şekilde düzenlediğimiz panel ve sempozyumlarda alanında uzman katılımcılar ile değerlendiriyoruz. Umarım pandeminin ardından da tüm bu çalışmalarımıza en hızlı şekilde devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

BALKAR Müdürü Mehmet Hacısalihoğlu ise "Böyle bir çalışmanın bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Sempozyum sonrasında aldığımız geri dönüşler neticesinde pandemi sonrasında 2. Uluslararası Karadeniz Zirvesi'ni gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Milletvekilleri Hasan Turan, Özgür Karabat ve Prof. Dr. Haydar Livatyalı, Prof. Dr. Recep Yıldızhan tarafından Onursal Başkan Cemil Bilge'ye plaket takdimi ile program sona erdi. - İSTANBUL