Ünlü çiftin oğlunun bıçaklanarak öldürülmesi; Sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

Özden ATİK/ İstanbul, DHA ŞİŞLİ'de 7 Ocak 2020 tarihinde, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu'nun yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Akın Kutlu hakkında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Sanık Kutlu, "Yanlışlıkla yaptım" diyerek savunma hazırlamak için süre talep etti. Ölenin annesi Figen Mays ise "Bizim gibi analar yanmasın" diyerek gözyaşı döktü. Duruşma, sanığın son savunmasını hazırlaması için ertelendi.

İstanbul 15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Akın Kutlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays ile babası Randolph Ward Mays ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlenmesinin ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Akın Kutlu'nun söz konusu olaydan bir saat önce çok taraflı bir kavgaya karıştığını, sanığın yakalanamayarak kaçtığı, kendi ağabeyi ve babasının kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesine gittiği, bu sırada farklı bir olay nedeniyle yaralanan maktül Emre Tyler Mays'ın ambulansla hastaneye getirildiği, ambulanstan indirildiği sırada sanığın maktüle yaklaşarak ağabeyini yaralayan sahşa benzeterek sedye üzerindeki maktülün göğsüne ve karın bölgesine bıçakla çok sayıda darbeyle vurarak ölümüne neden olduğu belirtildi. Sanığın kaçmaya çalışırken olay yerindeki polisler tarafından yakalandığı, adli tıp raporuyla ölümün kesici delici alet yaralanmasından kaynaklandığı, sanığın kısmen olayı doğruladığı ancak maktülü önceki olayda Batuhan'a benzettiği için bıçakladığını, öldürme kastının olmadığını beyan ettiği belirtilen mütalaada, Yargıtay 1. Ceza Dairesi içtihatlarına göre çocuk yaştaki şahıslara yönelik öldürme suçlarında hata ve olası kasta ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı kaydedildi. Mütalaada, suç tarihinde 18 yaşından küçük maktülü kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep edildi.

"BIRAKMAYIN BU İNSANLARI"

Söz verilen şikayetçi anne Figen Mays,"Bırakmayın bu insanları. İbret olsun. Bizim gibi analar yanmasın, bırakmayın. Babası da sabıkalı" diyerek gözyaşı döktü. Mays ailesinin avukatı Deniz Ketenci de sadece yaş küçüklüğünden değil, kendini savunamayacak durumda olan ve sedyeyle hastaneye getirilmiş birine karşı 10 bıçak darbesiyle sanığın kasten öldürdüğünü belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"YANLIŞLIKLA YAPTIM"Sanık Akın Kutlu ise söz alarak "Bu olayda maktülün ağabeyi Sinan Mays da tanık olarak dinlenmelidir. Ölmeden önce ağabeyiyle kavgası sonucu hastaneye gelmiştir. Sinan Mays'ın dosyada ismi geçmemektedir. Bu olayda en büyük suçlu Sinan Mays'tır. Kardeşini şiddetli şekilde darp etmiştir. Yanlışlıkla yaptım, çok mağdur durumdayım. Kasten yaptığımı söylüyorlar. Vicdan azabı çekiyorum. Benim alabildiğim en üst cezayı almamı istiyorlar. Söz konusu olan benim hayatım. Yanlışlıkla olmuş bir olay, doğru kişiyi de öldürmüş olsam üzgünlük duyacaktım. Benim ailemin ifadesi alınmıştır, ama Sinan Mays'ın ifadesi bile alınmadı. Pişmanım. Sinan Mays'ın dinlenmesini istiyorum" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin talebine katılarak mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

SON SAVUNMA İÇİN DURUŞMA ERTELENDİSanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık tarafın ambulansın kayıtlarının istenmesi, bıçağın öldürücü nitelikte olup olmadığı, ölenin kanında uyuşturucu maddenin ölüme neden olup olmadığı yönündeki taleplerinin raporda özellikle üç bıçak darbesinin öldürücü mahiyette olduğunun bildirildiği gerekçesiyle reddetti. Sanığın mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre verilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

ANNESİ DURUŞMA ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTIDuruşma salonundan eşi Randolph Ward Mays ile çıkan Figen Mays, "Beni serbest bırakın diyor, olayda benim kadar ağabeyi de suçludur diyor. Suçu benim büyük oğluma yıkmak istiyor. Bu arada öğrendik ki Akın Kutlu'nun babasının iki cinayeti var ve serbest bırakılmış. Adaletten talebimiz iki cinayet işlemiş bir babanın cinayet işleyen bir oğlunun serbest bırakılmaması. Bunlar suç makinesi bir aile" dedi. OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRMİŞTİBir kavga sonucu darp edilen lise öğrencisi Emre Tyler Mays, 7 Ocak 2020'da ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü. Emre Tyler Mays, sedyeyle indirildiği sırada sanık Akın Kutlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Akın Kutlu polise verdiği ifadesinde, yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiği,sanığın bu sırada ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'in yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylemişti. Sanık Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olay günü, sanık Akın Kutlu'nun ambulansın kapısının açılmasından sonra elinde gizlediği bıçakla sedye üzerinde bulunan Emre Tyler Mays'ı defalarca bıçakladığı anın güvenlik kamera görüntüleri de dava dosyasına girmişti.