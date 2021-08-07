Son dakika haberi... Üsküdar'da sokaktaki kediyi öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Üsküdar 'da, sokaktaki bir kediyi işkence ederek öldürdüğü anın görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişi tutuklandı.

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