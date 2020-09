Son dakika haberi... Vali Köşger: İzmir'deki vaka artışlarında tatilcilerin etkisi oldu - Son Dakika

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Kordonboyu'ndaki kafe ve restoranlarda koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Vali Köşer, başta İstanbul olmak üzere farklı illerden gelen tatilcilerin, İzmir'de koronavirüs vakalarının artmasında etkili olduğunu söyledi. Çeşme'de, kurallara uyulmayan 15-17 beach club'ın 15'er gün süreyle kapatıldığını hatırlatan Köşger, "Bunu, başka müesseselere de can yakıcı şekilde uygulamak istemeyiz, herkes kurallara uysun" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki Konak Belediye Başkanı Abdul Batur ile Kordonboyu'nda koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Market, kafe ve restoran gibi işletmeleri dolaşan Vali Köşger, eksik gördüğü tedbirler konusunda iş yeri görevlilerini uyardı. Denetim yapmak için girdiği restoranda İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile karşılaşan Köşger ve Batur, bir süre sohbet etti. Köşger, restoranlarda birbirlerine yakın oturan müşterileri de uyararak, uzaklaşmalarını istedi.

Denetimin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Köşger, alınan önlemleri yerinde gördüğünü ve bunun tüm İzmir'e örnek olmasını dilediğini belirterek, şunları söyledi: "Bu işin şakası yok, ciddiye almak lazım. Ben, vakaların artışa geçtiğini her denetim sonrası sizlere söylüyorum. Biz denetimleri sıklaştırıyoruz. Yeni ilave tedbirler de geldi. Düğün salonlarıyla ilgili yeni tedbirler aldık. Eğer vatandaşlarımız kurallara riayet etmezse bu farklı sıkıntılara da sebebiyet verebilir. Bazı şehirlerimizde duyuyoruz ki durum daha kötü noktalara gitmiş durumda. Bütün gayretimiz, işin kontrolden çıkmaması. Şu an İzmir'de kontrol altında gidiyor ancak kontrolden gitmemesi için tedbirleri vaktiyle almak lazım. Vatandaşlarımız kurallara riayet etmezse her vatandaşın başına polis dikmemiz mümkün değil. Biliyorsunuz biz, düğün salonlarından mütevellit bir artış olduğunu görünce düğün salonlarındaki birtakım kuralları değiştirip polisiye tedbirler almıştık. Her düğün salonuna güvenlik görevlisi koymuştuk. Bizim bu uygulamamıza müteakip, İçişleri Bakanlığı 'mız da bir genelgeyle bu uygulamayı tüm Türkiye 'ye teşmil etti. Düğün salonlarına veya toplu organizasyon yapılan yerlerde bazı tedbirler alınabilir ama her vatandaşın başına polis koyulmasının imkanı yok. Kimden, nasıl bir bulaş alacağımızı bilemiyoruz. Ben veya siz basın mensuplarından birisi bu virüsü taşıyor ve bulaştırıyor olabilir. Maske takmak ve mesafeye riayet etmek bu işi yüzde 99 derecesinde çözüyor." 'VAKA ARTIŞLARINDA TATİLCİLERİN ETKİSİ OLDU'Vali Köşger, kentteki vaka artışlarında farklı illerden gelen tatilcilerin etkisinin olup olmadığı yönündeki soruya şu cevabı verdi: "Tatilcilerin elbette vaka artışlarında etkisi oldu. İstanbul'dan büyük bir nüfus, şehrimize doğru, tatil beldelerimize doğru kaydı. Malum olduğu gibi işin başında beach club'larla ilgili hemen tedbirler almıştık. Özellikle Çeşme'de kurallara uyulmadığını gördükten sonra 15-17 tane beach club, 15'er gün süreyle kapatıldı. Bunu başka müesseselere can yakıcı bir şekilde uygulamak istemeyiz, herkes kurallara uysun. Biz, hayat normal seyrinde devam etsin, diyoruz. Tatile gidecek tatile gitsin ancak bu 3-5 basit kurala uyarak tatillerini yapsınlar. Hayat normal seyrinde devam etsin. Hayatı durduramayız, hayat devam edecek. Ekonomik faaliyetler devam etsin, restoranlar çalışsın, iş yerleri çalışsın, fabrikalar üretmeye devam etsin; ancak tüm bunları kurallara uyarak yapalım."'KEYFEKEDER FAALİYETLERİ RÖLANTİYE ALALIM'Kordon'daki kalabalıkla ilgili önlem alınıp, alınmayacağına ilişkin de Vali Köşger, "Açık alanlarla ilgili şu an bir çalışma gündemde değil; ancak ileride ihtiyaç duyulursa olabilir. Biz yürüyüş, miting, konser gibi organizasyonları rölantiye almaktan yanayız. Buna niyetlenen kurum kuruluş ve şahıslara da buradan rica ediyoruz. Bu işin şakası yok, ciddiye alalım ve keyfekeder faaliyetleri rölantiye alalım" dedi.

