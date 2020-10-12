Son dakika haberi... Vali Yazıcı'yı ziyaret eden Almanya'nın Antalya Başkonsolosu Wolfgang Wessel Açıklaması - Son Dakika

Almanya'nın Antalya Başkonsolosu Wolfgang Wessel, kentteki yerleşik Alman vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de Türkiye'de kendilerini güvende hissettiğini söyledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret eden Wessel, Alanya'da 15 bin, Manavgat'ta 5 bin, kent merkezinde ise 8 bin civarında Alman uyruklunun yaşadığını belirtti.

Kovid-19 salgını sürecinde kentteki emekli ve yaş ortalaması 60 üzeri olan yerleşik Almanların ihtiyaçlarının giderildiğine ifade eden Wessel, "Yerleşik Alman vatandaşları, pandemi sürecinde Türkiye'de alınan tedbirlerdeki hassasiyetten dolayı kendilerini güvende hissediyor. Bundan dolayı çok minnettarlar. Antalya'da yaşamaktan hem iklim hem ekonomik şartlar nedeniyle çok memnunlar." diye konuştu.

Vali Yazıcı da yerleşik olsun olmasın tüm yabancı uyruklulara karşı hassas davrandıklarını vurguladı.

Güvenlik, sağlık gibi temel ihtiyaçların sağlanmasında üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini dile getiren Yazıcı, turistlerin memnuniyetinin kendi memnuniyetleri olduğunu, özellikle yabancılara karşı işlenen suçlarda bizzat konunun takipçisi olduğunu ifade etti.