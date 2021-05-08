Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,042906 2,98 NEO Portföy Py Orta Vadeli Borç. Araç. Özel Fonu 1,082610 2,76 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,098384 2,49 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 9,581471 2,45 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,071759 2,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,179151 6,84 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,114745 6,12 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,160107 5,53 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047632 4,60 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,101375 2,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056977 4,86 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,856461 4,32 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,108838 3,99 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,800402 3,97 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,171177 3,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 5,089558 3,69 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,047451 3,21 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,119540 2,57 HSBC Portföy Değ. Fon 150,281447 2,37 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,208577 2,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,918858 2,58 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062896 2,43 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,063533 2,32 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,202648 2,30 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,976282 2,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 47,236262 6,37 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,193274 3,57 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,625048 3,52 TEB Portföy Altın Fonu 0,111411 2,46 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066659 2,45 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,114740 0,36 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,021483 0,36 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,022070 0,36 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,019409 0,36 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,947918 0,36 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,642601 -5,53 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026760 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,244205 -2,82 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,042651 -2,70 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,094691 -12,03 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 156,763588 -2,58 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,097370 -1,37 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,613194 -0,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,866574 -5,10 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,068979 -4,83 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,542139 -1,92 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,064292 -1,89 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,980948 -1,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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