Son dakika haberi | Yemen hükümeti: KİK'in diyalog girişimi, BM Özel Temsilcisinin barış çalışmalarını tamamlıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yemen hükümeti: KİK'in diyalog girişimi, BM Özel Temsilcisinin barış çalışmalarını tamamlıyor

23.03.2022 22:32
Son dakika haberi | Yemen hükümeti: KİK'in diyalog girişimi, BM Özel Temsilcisinin barış çalışmalarını tamamlıyor

Son dakika haberlerine göre Yemen Dışişleri Bakanı Avad bin Mubarek, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Yemen'deki tarafları diyalog için Riyad'da bir araya getirme girişiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Yemen'de barış için yürüttüğü çalışmaları tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirtti.

Yemen Dışişleri Bakanı Avad bin Mubarek, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) Yemen'deki tarafları diyalog için Riyad'da bir araya getirme girişiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Yemen'de barış için yürüttüğü çalışmaları tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, Rusya'nın Yemen Maslahatgüzarı Yevgeny Kodrov ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Bin Mubarek burada yaptığı açıklamada, Grundberg'in Yemenli taraflarla Ürdün'ün başkenti Amman'da yürüttüğü görüşmelere değindi.

KİK tarafından başlatılan girişimin, BM adına Grundberg tarafından yürütülen çalışmaları tamamlayıcı olduğunu ifade eden Bin Mubarek, BM Güvenlik Konseyi ile 5 daimi üyesinin Yemen konusunda bütünlük içinde hareket etmesi ve ülkede barışın tesis edilmesi konusunda üzerine düşeni yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 7 Mart'tan bu yana Ürdün'ün başkenti Amman'da Yemenli taraflarla istişarelerde bulunuyor.

KİK'in girişimi

KİK Genel Sekreterİ Nayif el-Hacraf, 17 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada, Yemenli taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakerelerin yapılacağını duyurmuştu.

Hacraf, KİK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu müzakerelere Yemen'deki tüm tarafların katılması çağrısında bulunmuştu.

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Körfez İşbirliği Konseyi, Birleşmiş Milletler, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Yemen hükümeti: KİK'in diyalog girişimi, BM Özel Temsilcisinin barış çalışmalarını tamamlıyor - Son Dakika


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