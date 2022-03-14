Son dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Son zamanlarda hepimiz Ukrayna'daki savaşla uğraşıyoruz, ancak Covid-19 hala burada. Bugün ofiste yaptığım hızlı testte Covid-19 testim pozitif çıktı. Sonuç olarak evimde izole olacağım ve evden çalışacağım. Covid-19'a karşı 3 doz aşı olmamın mümkün olan en iyi korumayı sağladığını hatırlamanızı istiyorum. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim ve çok yakında tekrar göreve geleceğim" dedi.

Hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou yaptığı açıklamada, "Başbakan öngörülen prosedürü izleyecek ve önümüzdeki birkaç gün boyunca evden çalışacak" ifadelerine yer verdi.

Dün İstanbul'a giden Miçotakis, Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

(Muhammed İkbal Hatunoğlu/ İHA)