Depodaki samanların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen ve üst kattaki eve de sıçrayan yangına, Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

İlçeye bağlı Kandilli Beldesi Keşkek köyünde Kerim Akman'a ait 2 katlı evin birinci katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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