ZONGULDAK - Ölü yunus karaya vurdu - Son Dakika

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki sahilde ölü yunus bulundu.

Ereğli ve Alaplı ilçelerini birbirine bağlayan sahil şeridinde kıyıya vuran ölü yunusu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Yunusun, ekiplerin incelemesinin ardından sahilden alınacağı öğrenildi.

Sahil şeridinde yürüyüş yaptığı sırada yunusa rastlayan vatandaşlardan Nihal Tekçe, üzgün olduğunu belirterek, "Yunus karaya vurmuş. Artık intihar mı etti, öldürdüler mi, bilmiyoruz." diye konuştu.