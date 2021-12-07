ANKARA merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 2'si aktif, 1'i emekli, 4'ü ihraç subay, 28'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrencinin örgüt ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları tespit edilen 35 şüpheli ile 2 'mahrem imam' hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara mniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüphelilerden 20'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.